Federlogistica, Falteri succede a Merlo

Davide Falteri è il nuovo presidente di Federlogistica, ruolo nel quale succede allo spezzino Luigi Merlo, che ha guidato la Federazione degli operatori logistici per sei anni. Il passaggio di testimone, avvenuto nel segno della continuità, è stato ufficializzato martedì al termine dell’assemblea della Federazione. Falteri, già vicepresidente nazionale e presidente della Federazione in Liguria, vanta una solida esperienza nel settore: imprenditore innovativo nell’ambito dello sviluppo strategico e delle relazioni istituzionali, ha fondato a Genova il Consorzio Global, un’aggregazione di aziende operanti nel trasporto, nella logistica e nello shipping su scala nazionale. "Si tratta di un importante riconoscimento per il territorio ligure – ha commentato il presidente della Regione Marco Bucci –. Questa nomina rappresenta un motivo di orgoglio per la Liguria e per tutto il sistema portuale italiano".