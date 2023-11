’Fattoria in città’, dodici ore con animali, produttori e laboratori

‘La Fattoria in città’, l’appuntamento ormai tradizionale per conoscere gli animali, assaporare i profumi della campagna e gustare le prelibatezze della nostra terra, torna domenica 26 novembre. Un ricco programma, dalle 8 alle 19.30 in piazza Cavour, atteso da grandi e piccini. "Un evento che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto verso la natura – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – e avvicinarli a tematiche ambientali in modo divertente". In piazza del Mercato saranno presenti produttori, associazioni di categoria e consorzi, che proporranno degustazioni e vendita di prodotti agricoli, alimentari e artigianali tipici. Ad arricchire la giornata non solo la mostra mercato dei prodotti tipici locali, ma anche laboratori didattici – con partecipazione gratuita e prenotazione sul posto – a cura dei musei civici della Spezia, della cooperativa sociale Coopselios, Fattoria del Carpanedo, Coop sociale Cocea – Bioasilo del Carpanedo, e a cura delle associazioni di categoria. Si rinnoverà, inoltre, l’ appuntamento con il battesimo della sella con protagonista il Centro Ippico Sarzanese e la possibilità per i bimbi di fare un giro sul pony. Infine ci sarà un’esposizione di mezzi agricoli del Gruppo Trebbiatori della Val di Magra. "Una giornata che andrà a innestarsi, ormai alle porte, al periodo natalizio", conclude l’assessore Marco Frascatore.

m. magi