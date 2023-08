Farmacia da otto giorni senza collegamento internet Saltano ricette e prenotazioni. Ordini per telefono

Da giovedì della scorsa settimana la farmacia del borgo di Bonassola è isolata perchè senza collegamento internet. Per via telematica non possono fare le prenotazioni al Cup dell’Asl, non ricevono le prescrizioni, non riescono a fare gli ordini di medicinali, presidi sanitari per diabetici, celiachi e molto altro ancora. Per quanto riguarda gli ordini la titolare della farmacia è stata costretta a ricorrere ai vecchi sistemi. Due volte al giorno le scorte di farmaci e presidi vengono inoltrate telefonicamente. L’incredibile situazione ha creato e sta creando parecchio intralcio all’attività che svolge quotidianamente l’unica farmacia della zona ma porta anche molti disagi ai cittadini e ai numerosi turisti che in questo periodo soggiornano nel borgo delle Cinque Terre. Per sollecitare il ripristino della rete è intervenuta anche l’amministrazione comunale che ha inviato una pec a Tim per sollecitare una rapida soluzione. La fine dei disagi potrebbe avvenire in giornata se Tim manterrà la promessa di consegnare alla farmacia un centralina di emergenza. In caso contrario i disagi continueranno a perdurare. "Pensi che noi in Liguria abbiamo un sistema molto all’avanguardia – spiegano in farmacia –. Dalla lettura della tessera sanitaria siamo in grado di arrivare alla ricetta. Neppure a Milano sono così avanti. Certo sarebbe stato meglio avere prima delle infrastrutture adeguate"