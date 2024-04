Fantamonologo al Civico

Un evento speciale per concludere la stagione di prosa 2023-24 del Teatro Civico – un cartellone di grande successo – che ospita stasera, a partire dalle 20.45, ‘Earthbound - Ovvero le storie delle Camille’, lo spettacolo di e con Marta Cuscunà prodotto da Ert Fondazione, Css Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Etnorama con il sostegno di Sa~o Luiz Teatro Municipal (Lisbona). Si tratta di un monologo di fantascienza per attrice e creature animatroniche – progettate per essere attivate dal movimento umano –, che trasforma in teatro il pensiero eco-femminista di Donna Haraway, immaginando un futuro prossimo nel quale la manipolazione del genoma umano riporta la vita in aree del pianeta danneggiate dall’uomo.

Oggi essere sull’orlo della catastrofe non è più una metafora: per uscire dall’atteggiamento distruttivo del game over che ci potrebbe cogliere, la filosofa americana Donna Haraway scrive ‘Staying with the trouble’ (tradotto in italiano con il titolo ‘Chthulucene: Sopravvivere su un pianeta infetto’), un saggio speculativo di eco-femminismo che include storie di fantascienza come esempi di futuri possibili, in cui la specie umana unisce le forze ad altre specie per salvare il nostro pianeta e prendersene di nuovo (e meglio) cura. Perché le storie che decidiamo di raccontare, afferma la filosofa, costruiscono prospettive e vie d’uscita dalla crisi planetaria attuale: questo è uno dei racconti possibili del mondo nuovo in cui potremmo trovarci a vivere domani. Partendo da questo spunto, lo spettacolo mostra una piccola colonia di individui migrati in aree danneggiate dallo sfruttamento umano, per risanarle grazie alla collaborazione con partner non-umani: sono gli Earthbound a cui sono stati impiantati i geni di creature in via d’estinzione con il duplice scopo di conservarne la specie e favorire una nuova prospettiva per l’adattamento dell’uomo con l’ambiente naturale. Dopo lo spettacolo è in programma l’incontro di Marta Cuscunà con il pubblico in sala. Per avere ulteriori informazioni rivolgersi al botteghino del teatro, con ingresso da via Carpenino, prima dello spettacolo (numero di telefono 0187 727521) o inviare una mail a [email protected]. I biglietti si potranno acquistare lì o online sulla piattaforma Vivaticket.

Marco Magi