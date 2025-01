"Facile vantarsi con idee altrui". La polemica sul nuovo ostello

Botta e risposta tra la giunta spezzina e i consiglieri Viviana Cattani e Dino Falugiani del partito Democratico sul recupero dell’ex scuola di via Firenze in un Ostello.

Perchè la polemica?

"Se nel 2016 il centrosinistra avesse seguito quanto sostenuto dagli attuali assessori Cimino, Fria e Guerri oggi gli stessi non potrebbero intestarsi il risultato della trasformazione".

Com’è andata la storia?

"L’allora Federici iniziò una riqualificazione del quartiere con la scelta di trasferire la primaria di via Firenze in via Napoli e la realizzazione di un Ostello nello stabile liberato.

Gli attuali assessori, consiglieri comunali di opposizione al tempo, avevano sottoscritto una mozione per chiedere di modificare la destinazione d’uso dell’immobile di via Firenze.

Oggi salutano con grande entusiasmo la realizzazione di una nuova struttura ricettiva nel Comune della Spezia".

Significa che i paladini di allora contro l’ostello, sono oggi i fautori di quella idea?

"Ancora una volta, assistiamo al tentativo goffo di appropriarsi di una idea di altri da loro contrastata .

Noi avevamo pensato a questa ipotesi per valorizzare la zona, per incrementare la presenza turistica. Fa piacere sapere che le nostre idee di allora, vengono oggi prese in considerazione e riusciranno ad essere realizzate".