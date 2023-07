Facciamoci... quattro risate lungo il fiume Arriva Andrea Paris ovvero il ’Prestigiattore’

Secondo appuntamento domani sera, lunedì, con la rassegna "Quattro risate lungo il fiume" organizzata nella frazione di Fiumaretta dall’assessorato alla cultura e turismo del Comune di Ameglia. Dello spettacolo in piazza Pertini sarà protagonista il comico Andrea Paris, meglio noto come il "Prestigiattore" conosciuto per le sue performance televisive in diversi programmi di successo delle reti nazionali. Lo spettacolo di magia e divertimento è in programma alle 21.30 con ingresso gratuito. I prossimi incontri sono previsti lunedì 24 luglio con Fabrizio Fontana mentre giovedì 17 agosto si chiude con l’attore spezzino Dario Vergassola. A inaugurare la rassegna è stato il duo comico "Marta e Gianluca".