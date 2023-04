Expò, i soci fanno dietro front Revocata la cessione in affitto

Nessuna cessione in affitto per lo SpeziaExpò, il centro fieristico situato alle porte della città e da mesi al centro di voci e trattative. I soci della ‘Centro Fieristico della Spezia srl’, società partecipata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune e Provincia della Spezia, hanno scelto all’unanimità di annullare in autotutela la gara lanciata oltre un anno fa dalla Camera di Commercio per la cessione in affitto del complesso. L’iter era stato congelato dagli stessi enti a seguito della presentazione di una manifestazione di interesse all’acquisto del compendio, presentata proprio nei mesi in cui erano in corso gli atti di gara: una proposta d’acquisto non vincolante superiore ai 4 milioni di euro, che vedrebbe lo SpeziaExpò riammodernato per accogliere Decathlon e un centro sportivo. Di fatto, la gara per la cessione in affitto era finita su un binario morto. Il comportamento degli enti non era piaciuto alla Costa Group, la cui offerta per la locazione era risultata la migliore tra quelle presentate: la società di Riccò del Golfo, leader nella progettazione e arredamento di locali pubblici legati alla ristorazione, nei mesi scorsi aveva bussato al Tar, con i giudici che avevano accolto in parte il ricorso e lo scorso 28 marzo avevano intimato ai soci della ‘Centro Fieristico della Spezia srl’ di "determinarsi definitivamente sull’aggiudicazione dell’asta pubblica" entro trenta giorni, tanto che gli stessi giudici non avevano esitato a nominare il Prefetto della Spezia quale commissario ad acta incaricato eventualmente a intervenire sulla questione qualora gli enti non avessero preso una decisione sulla gara nei tempi individuati dal tribunale amministrativo regionale. Decisione che è invece arrivata in zona Cesarini: nella riunione di mercoledì pomeriggio da parte di tutti i soci della partecipata (oggi in liquidazione) è stata presa all’unanimità la decisione di revocare l’avviso e gli atti legati al bando per la concessione in locazione, con gli enti che puntano ora alla vendita del maxi complesso fieristico: l’offerta presentata mesi fa per l’acquisizione è ancora valida e sono in corso valutazioni, ma la sensazione è che la chiusura dell’affare non sia così imminente.

Matteo Marcello