Ex Quintino Sella, inaugurato il nuovo allestimento multimediale

Inaugurato ieri – alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini e dal presidente dell’associazione Senza Tempo, Luca Maria Mucedola – il nuovo allestimento multimediale installato all’interno dell’ex rifugio Quintino Sella, tesoro della memoria spezzina. Un percorso senza precedenti che trasporterà il visitatore indietro nel tempo fino agli anni Quaranta, trasformando la memoria storica in un viaggio interattivo e coinvolgente.

Nei mesi scorsi il Comune aveva approvato un protocollo di partenariato pubblico privato con l’associazione, alla quale è stata affidata la gestione della Galleria. Nello specifico, Senza Tempo si è occupata di realizzare un progetto di valorizzazione della struttura che include investimenti in attrezzature di realtà virtuale e si occuperà della gestione della biglietteria e delle aperture della Galleria Quintino Sella, garantendo la fruibilità 7 giorni su 7 con degli orari minimi.

Per il periodo invernale (16 settembre-20 giugno): lunedì 16-19, dal martedì alla domenica 10-13 e 16-19; per il periodo estivo (dal 21 giugno al 15 settembre): lunedì 18-21; dal martedì alla domenica 10-13 e 18-21. L’associazione inoltre si occuperà di organizzare le visite guidate, che dovranno essere realizzate da guide certificate, garantire le pulizie di gestione ordinaria e apporre apposita cartellonistica all’esterno.

"Il percorso espositivo comincia subito all’ingresso – commenta il direttore artistico Francesco Pucciarelli –, con un’atmosfera autentica della prima metà del 900 e una biglietteria vintage. Il percorso proseguirà nella realtà virtuale immersiva, per rivivere in prima persona i bombardamenti della Raf del 13 e 14 aprile 1943, sulla città della Spezia. Un ampio spazio è destinato alle mostre temporanee: in occasione dell’inaugurazione e fino alla metà di giugno, sarà ospitata la mostra dal titolo ‘Spezia 80 anni da una storica vittoria’, dedicato alla conquista dello scudetto".

Per prenotazioni e contatti: [email protected] o al 393 5218873.

m. magi