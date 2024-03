Ex ispettore Inail in gara per cantare a The Voice Senior

Ha cantato con la stessa passione con cui, da anni, allieta gratuitamente gli ospiti di Rsa e case di riposo della provincia, sognando un giorno di poter arrivare ad esibirsi in televisione. Sebastiano Sale (nella foto), ex ispettore Inail, ha partecipato nei giorni scorsi alle selezioni per la popolare trasmissione ’The Voice Senior’ condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Per chi come lui è un grande appassionato del mondo della musica, l’occasione di partecipare a una kermesse che metteva gara cantanti dilettanti (e non). "Ho inviato la domanda – racconta Sale – poi sono stato chiamato nei loro studi di registrazione per cantare ’Sapore di sale’" il popolare brano portato al successo da Gino Paoli. Il sogno, come detto, era riuscire a entrare nel programma ed essere chiamato a cantare nella squadra di uno dei quattro giudici, Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio. "Ma sono stato escluso dopo l’esibizione durante le fasi pregara, non senza qualche recriminazione da parte mia" conclude Sale.