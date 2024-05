Ex calciatore sorpreso a spacciare. Scatta l’arresto della polizia locale Mamadou Ndiaye, ex calciatore senegalese in Toscana, è stato arrestato per spaccio di droga nel quartiere Umbertino. Sorpreso dalla polizia locale, è stato trovato in possesso di hashish. L'udienza è stata rinviata al 10 giugno.