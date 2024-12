Eventi natalizi in Liguria: mercatini, laboratori e spettacoli per le festività

Con l’arrivo delle festività natalizie, diversi luoghi offrono occasioni di divertimento a tema. Oggi, al campetto Brunetti della Chiappa e alla chiesa metodista di via Da Passano, e domani in piazza Bastreri a Porto Venere, si svolgeranno eventi speciali.

Al Parco dei Pesci di Bragarina, oggi c’è un laboratorio di decorazioni per l’albero alle 10.30, seguito alle 15 dalla festa dell’albero di Natale, un evento gratuito. Domani, alle 15.30, si terrà il laboratorio dei biscotti di Natale (info e iscrizioni al 347-6008630).

In piazza Brin, organizzato da Prospezia Ciassa Brin, oggi alle 8 si terrà un mercatino vintage, natalizio e onlus con la partecipazione della scuola materna del 2 Giugno. Alle 16 inaugura la casetta e arriva Babbo Natale che donerà le caramelle ai bambini. Alle 17 ci sarà lo spettacolo dei trampolieri con cioccolata calda e zucchero filato, truccabimbi, attività ricreative e degustazione di piatti tipici. Domani, alle 16, inaugura il ‘Presepe nel cortile’ allestito in via Milano 36.

Le Grazie si trasforma in un incantevole Villaggio di Natale – a cura di Comune, pro loco e borgata marinara graziotta – aperto domani, dalle 11 alle 18, fra mercatini locali di hobbisti e produttori gastronomici. Non mancheranno inoltre attività per i più piccoli, come laboratori creativi dedicati alla decorazione di omini di pan di zenzero.

La Protezione civile di Brugnato, in collaborazione col Coro Parrocchiale e il gruppo ‘Le Voci del Cuore’, propone domani, dalle 14 alle 18 in piazza De Gasperi, ‘Aspettando il Natale’. Dalle 15 alle 17 i più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi e realizzare addobbi natalizi per decorare l’albero di Natale della piazza. Oltre ai giochi tradizionali come tiro alla fune e corsa con i sacchi, verrà distribuita cioccolata calda e vin brulé. Alle 17 i canti natalizi a cura del Coro parrocchiale di Brugnato e del gruppo "Le Voci del Cuore". Subito dopo, verrà ufficialmente acceso l’albero di Natale in Piazza Brosini e Babbo Natale farà la sua comparsa.