Evasi, una raffica di premi

Gli Evasi... non si fermano più. La compagnia teatrale di Castelnuovo Magra ha vinto un altro prestigioso riconoscimento riservato a gruppi non professionisti ottenendo il primo premio al Festival del Teatro Artigianale. Un titolo che segue alla Guglia d’Oro ottenuta la scorsa settimana a Ancona. La rassegna giunta alla quinta edizione si è tenuta al teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve organizzata dalla Compagnia di Teatro Instabile "Un Sacco Di Versi", con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la collaborazione di Fita Umbria.

Grande soddisfazione per il gruppo castelnovese della Compagnia degli Evasi vincitrice del concorso con lo spettacolo "Penelope, l’eredità delle donne" di Marco Balma, con la regia di Vanessa Leonini, che ha ricevuto anche il Premio alla "Miglior regia", lo spettacolo è risultato inoltre vincitore del premio "Miglior spettacolo gradimento del pubblico". Sale così a sette i premi ricevuti dallo scorso ottobre per questo spettacolo tutto al femminile: Premio Fitalia Miglior spettacolo categoria ’Classici’ alla 35ª edizione del ’Premio Nazionale FITALIA di Roma, Premio Fo_Emozioni Giuria Tecnica alla VI edizione Festival a Concorso Materia di Prodigi – Forlì, Premio Miglior Regia al Premio ligure ’Tre Caravelle’ di Genova, Premio al Miglior Spettacolo e Premio speciale Uilt Marche al Miglior Testo a Marco Balma al Festival Nazionale del Teatro La Guglia d’Oro di Agugliano (in provincia di Ancona).

Decisamente una partenza lanciata del 2024 della Compagnia degli Evasi che dopo l’uscita della scorsa settimana al Dialma Ruggiero di Spezia che preparando la serie di uscite oltre naturalmente alla definizione del programma dell’importante rassegna estiva "Teatrika" che si terrà all’area verde all’interno del centro sociale di Molicciara nel prossimo luglio.

Gli organizzatori e il direttore artistico della rassegna che si avvale del patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra, Alessandro Vanello, stanno vagliando le tante proposte per organizzare una nuova rassegna di successo che come ogni edizione riesce a richiamare migliaia di spettatori.

