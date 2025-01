Evade e va a bere al bar. Arrestato dai carabinieri

Avrebbe dovuto essere a casa in quanto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale della Spezia, invece era al bar e neppure completamente sobrio. Alexis Vasquez domenicano di 43 anni è stato nuovamente arrestato dai carabinieri per il reato di evasione. L’uomo è stato fermato durante un controllo dei carabinieri della compagnia di Spezia nel corso di un servizio sul territorio. I militari hanno notato l’uomo uscire da un bar nelle vicinanze della propria abitazione e lo hanno fermato per un controllo. Il domenicano avrebbe potuto uscire da casa soltando nella fascia oraria dalle 10 alle 12 mentre i militari lo hanno trovato dopo le 18 in uno stato psicofisico alterato probabilmente a causa dell’alcol. Per lui dunque è scattato l’arresto in flagranza. E’ comparso in Tribunale alle Spezia difeso dal suo legale Davide Garbini. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura dei domiciliari. Il legale ha chiesto i termini di difesa e l’udienza è stata rinviata al 27 febbraio.