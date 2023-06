Estate a Ameglia, Concerti, Teatro, Cinema e Omaggio a Diabolik

Le notti amegliesi iniziano venerdì prossimo, 30 giugno. E’ stato presentato dagli assessori Raffaella Fontana e Marzia Ratti il programma dell’estate organizzato dal Comune di Ameglia che si svolgerà nelle frazioni e borghi del territorio. A inaugurare un ricco calendario sarà l’iniziativa promossa dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace alla Villa Romana di Bocca di Magra. Torna la rassegna ’Quattro risate lungo il fiume’ a Fiumaretta con comici saliti alla ribalta nazionale: Marta e Gianluca (4 luglio), Andrea Paris (10), Fabrizio Fontana (24), con chiusura il 17 agosto di Dario Vergassola. Si terrà poi ’Comicanto’ con Stefano Nosei che ritorna nella ’sua’ Bocca di Magra con uno spettacolo musicale il 4 agosto alla Villa Romana. Il 25 luglio concerto della cantante portoghese Carmen Souza il cui stile originale fonde tradizionali canti capoverdiani al jazz contemporaneo e per la prima volta un concerto di musica classica appositamente concepito come omaggio al borgo di Montemarcello: ’Concerto in bianco e blu. Liguria terra ispiratrice di poesia, arte e musica’ diretto dal Maestro francese Michaël Cousteau che dal 1985 trascorre le sue estati nel borgo di Montemarcello e con l’orchestra Teatro del Giglio di Lucca. Nella corte del castello inizia il 15 luglio la rassegna cinematografica curata dalla Pro Loco e in piazza XIII dicembre teatro, reading, incontri, tra i quali la conversazione tra Lucio Caracciolo e Marco Tarquinio e una mostra di Laura Canali. Ci sarà anche un omaggio a Diabolik e Eva Kant al mare e tutto il loro mondo. La mostra avrà due sedi, Bocca di Magra e Montemarcello, e sarà corredata da tavole del famosissimo fumetto, manifesti, modellini, documentari e film (dal 22 luglio al 10 settembre).

m.m.