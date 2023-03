Esplorando gli astri del cielo

Sarebbe bello esplorare la Luna e lo Spazio con i suoi 1000 colori, galleggiare nello spazio come ha fatto Neil Armstrong. Non tutti sanno che Armstrong nella sua gioventù è stato uno scout, infatti, ha portato con sé il suo distintivo per tutto il viaggio verso la Luna, e mentre era ancora immerso nelle stelle ha salutato persino i suoi compagni di pattuglia Abbiamo capito che esploriamo per soddisfare la nostra curiosità come hanno fatto i grandi esploratori che noi ammiriamo e prendiamo come modello. Per esempio Cristoforo Colombo, Marco Polo, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama fino ad arrivare ad oggi con Samantha Cristoforetti, astronauta che noi ammiriamo tantissimo. Secondo noi vale la pena esplorare e viaggiare nello spazio, con la stessa passione con cui l’Ulisse di Dante sognava di attraversare le colonne d’Ercole non solo per cercare risposte scientifiche, ma anche se fossero altri mondi oltre al nostro, forse per capire meglio noi stessi. E, poi diciamolo: vogliamo tutti sapere se esistono gli alieni!! E se la nostra prof. ha ragione quando dice "Che esistono mondi paralleli".