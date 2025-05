"Esperti del territorio nella commissione sulla toponomastica"

Istituire una commissione permanente che si occupi della toponomastica cittadina. E’ la proposta che il capogruppo di Forza Italia, Francesco Sergiampietri (nella foto) ha fatto alla giunta Ponzanelli attraverso un’interrogazione. Un tema già stato sollevato durante una seduta consigliare, in occasione della discussione della mozione (non accolta) presentata dal capogruppo di Vince Liguria Sarzana Noi Moderati, Luca Spilamberti, che aveva lo scopo di intitolare un luogo simbolo della città a Bettino Craxi.

"La toponomastica cittadina riveste un ruolo fondamentale nella conservazione della memoria storica – spiega Sergiampietri – culturale e identitaria della comunità e aggiornamento e revisione della stessa devono avvenire nel rispetto della storia locale, della parità di genere e della sensibilità civica della cittadinanza. Molte città italiane sono dotate di una commissione permanente che si occupa di questo e credo che sarebbe utile anche a Sarzana".

Una commissione permanente dotata di funzioni consultive e propositive secondo criteri di rappresentanza, competenza e rappresentazione civica e composta non soltanto da componenti del consiglio comunale di maggioranza e opposizione, ma anche da almeno un esperto in storia locale, dipendenti degli uffici tecnici e rappresentanti della società civile e associazioni culturali.

Sergiampietri non esclude di poter presentare anche una mozione proprio sull’argomento, per evitare che in futuro le proposte possano venire approvate o escluse solo per presa di posizione politica. "E’ importante che le decisioni in materia di toponomastica siano sempre precedute da un’istruttoria partecipata e coerente con i valori di inclusività, memoria storica e identità culturale del territorio".

Elena Sacchelli