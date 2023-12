Escursione guidata lungo i sentieri a Marinasco alla scoperta della Pieve di Santo Stefano

E’ in programma per sabato un’escursione alla scoperta della Pieve di Marinasco, una delle prime chiese urbane della città. Il punto di ritrovo per gli escursionisti è alle 9.45 alla fermata del bus di Valdurasca raggiungibile con gli autobus 13 e 16. Si partirà poi scoperta della Chiesa e si farà ritorno in città. Il tragitto avrà una durata di circa 3 ore, è consigliato un abbigliamento consono e soprattutto calzature da trekking. La Pieve di Marinasco è intitolata a Santo Stefano; le prime notizie certe dell’edificio risalgono al 950 d.C. Verrà percorso uno dei sentieri più famosi per gli spezzini, “il salto del gatto”, che collega il quartiere della Chiappa alla frazione collinare di Strà e al valico della Foce. Il sentiero non è impegnativo ma presenta comunque tratti ripidi, il paesaggio è gradevole con la vista sulla città e l’attraversamento di alcuni piccole frazioni. Le escursioni sono organizzate dal Comune della Spezia in collaborazione con Itur. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o telefono 0187 026152 dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e venerdì e sabato dalle 15 alle 17.