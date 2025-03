Escursione del Cai Spezia fra Marola e Portovenere. Iscrizioni per la Gorgona

Nuova proposta del Cai per il fine settimana: domani è in programma un’escursione riservata al gruppo seniores fra Marola e Portovenere, dalla difficoltà T (accessibile a tutti). Percorso di 4 ore con dislivello di 350 metri; ritrovo alle 10 a porta Marola, partenza 15 minuti dopo (info e prenotazioni, recapito 329-4512528). Dalla provinciale per Porto Venere, il gruppo risalirà il sentiero 529 fino alle pendici del monte Castellana, fino a raggiungere le due cave e cappella di Sant’Antonio. Previsto pranzo al sacco; in caso di maltempo la gita sarà recuperata in data da destinarsi. Il Cai ha, intanto, annunciato una nuova escursione alla Gorgona sabato 15 giugno: sono aperte le iscrizioni ai recapiti 329- 17588842 e 324-8141160.