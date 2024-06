La Spezia, via all’esame di maturità. Fisici, filosofi e medici in erba: italiano ok, Greco bestia nera

La Spezia, 19 giugno 2024 – Ieri sera si sono dati appuntamento davanti ai loro licei per portare avanti una tradizione consolidata nel tempo che non sono minimamente intenzionati a spezzare. I ragazzi del liceo Costa e quelli del Pacinotti che questa mattina affronteranno la prima prova dell’esame di Stato hanno intonato, con indosso magliette di colore diverso per ciascuna sezione, ’Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti, simbolo di augurio e buon auspicio. "Sono piuttosto tranquilla per la prima prova – ci ha detto Beatrice Balducci della 5A del liceo Costa –. A preoccuparmi un po’ è invece lo scritto di greco, dato che ci sono in ballo diverse incognite, tra cui l’autore che verrà selezionato. Ho scoperto proprio ieri che l’orale lo dovrò sostenere il 25 giugno, sarò la prima del primo giorno. Nel complesso però non sono particolarmente preoccupata e ho voglia di intraprendere un nuovo percorso scolastico. Sono indirizzata a iscrivermi alla facoltà di Fisica a Pisa".

Leggermente più in ansia per l’esame di stato è invece la sua compagna di classe, Eleonora Scarfò. "Ho diverse preoccupazioni dato che sono stati cinque anni tostissimi – ammette – di cui due caratterizzati dalla pandemia. Mi spaventa la seconda prova, quella di greco e temo di non riuscire a rendere quanto vorrei all’orale. D’estate voglio rilassarmi e prepararmi a una nuova avventura. Ho deciso di iscrivermi a Industrie creative, facoltà che racchiude i miei vari interessi umanistici, a Parma".

Chi ci è sembrato piuttosto tranquillo per le prove scritte è invece Denis Gega, maturando della 5E del liceo scientifico Pacinotti, già deciso a iscriversi alla facoltà di Fisica a Pisa. "Su italiano e matematica mi sento piuttosto sicuro – ci ha riferito –. Ho una leggera ansia per l’orale dato che ho scoperto di essere il primo del primo giorno della nostra commissione e avremo dei professori esterni in materie come storia e filosofia. Non vedo l’ora di trasferirmi a Pisa, ma ancor di più di fare il viaggio quest’estate insieme ai miei compagni di classe. Non è stato facile, ma siamo riusciti a coinvolgere quasi tutti. Siamo in 18 e siamo pronti a conquistare Palma di Maiorca".

Anche Gianluca Buiano, della 5C del liceo Pacinotti, è parso tranquillo per le prove scritte e ha le idee chiare sul suo futuro. "L’orale lo sosterrò dal 2 al 6 luglio quindi devo ancora metabolizzare – ci ha spiegato –. Per quanto riguarda il mio percorso scolastico ho già sostenuto il test per entrare a Medicina e inserito le mie preferenze. Mi piacerebbe molto frequentarla a Pisa perché lì andranno molti amici a cui sono legato e anche perché è vicino a Spezia, città in cui mi trovo benissimo".

"Alterno momenti di calma piatta al panico completo, ma credo sia normale – ci dice Viola Richichi, della 5A del liceo Costa -. A spaventarmi è greco perché può essere considerata una novità. Per l’estate non ho programmi, ma l’intenzione è quella di lavorare un po’ per trasferirmi a Pisa, dove frequenterò la facoltà di Filosofia. E magari farò una bella vacanza".