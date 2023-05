"Erba alta e troppa incuria Serve un intervento al Parco delle Mura"

Parco delle Mura: non tutto rose e fiori. A segnalare criticità nella zona di via Castellazzo, "nel tratto di percorso che inizia alla conclusione del complesso murario" e richiedere con un’interpellanza un immediato intervento è il consigliere del Pd Marco Raffaelli, sollecitato da alcuni cittadini che hanno fatto visita all’oasi verde sui colli, fiore all’occhiello della città. "L’area si presenta difatti con erba molto cresciuta, al punto tale da invadere lo stesso camminamento e provocare uno stato di incuria generale. Il complesso murario è oggetto di numerose visite, l’incuria generale non giova certamente all’immagine ed alla qualità dei luoghi". Raffaelli chiede al Comune un "celere intervento di manutenzione e sfalcio del verde"