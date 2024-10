E’ morto Ennio Salamon, pioniere dei sondaggi in Italia e storico presidente della Doxa

La Spezia, 15 ottobre 2024 – Ennio Salamon, pioniere dei sondaggi d'opinione in Italia, il cui nome resta indissolubilmente legato a quello della Doxa, di cui è stato presidente fino al 2006, è morto all'età di 92 anni a La Spezia.

Allievo del professore Pierpaolo Luzzatto Fegiz (1900-1989), titolare della cattedra di statistica presso l'Università di Trieste, e fondatore nel 1946 a Milano della Doxa, Salamon entrò nel 1956 nell'istituto specializzato in sondaggi d'opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche: grazie al suo lavoro, il primo istituto di sondaggi nato in Italia è diventato uno dei primi in Europa. L'annuncio della scomparsa, come riferisce l'Adnkronos, è stato dato dal figlio Marco Salamon con un post su Facebook: "E' stato uno dei fondatori delle ricerche di mercato e dei sondaggi d'opinione in Italia. E' stato un vero ambientalista, tra i primi in Italia Nostra, nel Fai, nel Touring Club Italiano. E' stato un uomo buono, che vedeva sempre prima le qualità nelle persone - e ne ha avviate a centinaia nel suo mestiere. E' stato un grande narratore, che riusciva sempre a incantare con i suoi racconti. E' stato mio padre, e il mio maestro. (Ennio Salamon - Pola 1932 - La Spezia 2024)".

Nato a Pola (Istria) nel 1932, Ennio Salamon si laureò in Economia e Commercio all'Università di Trieste nel 1955. Dopo una breve esperienza di lavoro in un istituto di credito e presso l'Istituto di Statistica dell'Università di Trieste, sotto la guida di Pierpaolo Luzzatto Fegiz, è incominciata la collaborazione con l'Istituto Doxa: in una prima fase è stato ricercatore ed in seguito direttore, consigliere delegato e infine presidente.

Salamon si è impegnato prevalente nell'area delle ricerche sociali, delle indagini di opinione pubblica e delle ricerche di mercato, svolte sia nel settore pubblico, che nel settore privato (anche con ricerche condotte, per singole imprese ed associazioni, nel settore bancario ed assicurativo). Nel corso dei decenni la notorietà dell'istituto Doxa grazie al lavoro di Ennio Salamon si è imposto sia con i sondaggi di mercato e di costume che fotografavano i cambiamenti nella società italiana, sia grazie alla notorietà garantita dalla radio e dalla televisione, le cui trasmissioni riprendevano o addirittura si basavano sui sondaggi stessi: è il caso di "Hit Parade", programma musicale condotto da Lelio Luttazzi e basato sulle rilevazioni Doxa riguardanti le vendite di dischi. In occasione delle elezioni del 1976 la Rai affidò a Doxa le prime proiezioni elettorali: il successo delle previsioni segnò l'inizio di una lunga collaborazione con la televisione pubblica.

Ennio Salamon ha svolto attività di docente in molti corsi e seminari, prevalentemente nell'area delle metodologie delle ricerche. Ambientalista convinto, è stato tra i primi membri e sostenitori di Italia Nostra e del Fai - Fondo per l'Ambente Italiano ed è stato nel consiglio direttivo del Touring Club Italiano. Dal matrimonio con Grazia Biondi, medico pediatra, sono nati cinque figli (oltre a Marco, Marina, nota imprenditrice, Silvia, Giulia e Carlo).