Emporio della solidarietà La raccolta alimentare

Nuovo appuntamento, sabato 27 maggio con la Raccolta alimentare a sostegno dell’Empo rio della Solidarietà, il supermercato solidale che quest’anno celebra i dieci anni di attività nella provincia della Spezia. Sabato prossimo, circa 150 volontari saranno presenti in più di 40 supermercati e ipermercati nel la provincia della Spezia e ad Aulla per raccogliere i prodotti donati. Tanti i volontari in arrivo non soltanto da Caritas e dalle parrocchie della provincia, ma anche da Croce Rossa, dalla società San Vincenzo de Paoli, dalla Cooperativa Gulliver, dai Frati france scani di Gaggiola, Colazioni col sorriso e Associazione per i diritti degli anziani, mentre gli studenti del Liceo Scientifico Pacinotti organizzeranno una raccolta speciale all’in terno della scuola. Nel 2022, tramite questo servizio, sono state erogate oltre 9.000 spese gratuite per quasi 1.200 famiglie assistite per un totale di circa 3.500 persone.