Emozione D’Angelo: "La squadra ha dato tutto"

Sofferenza immane, dal baratro al paradiso. Ma lo Spezia ce l’ha fatta. Meritatamente. Sono stati 98 minuti da batticuore, con un primo tempo dove – visti anche gli altri risultati – i play out erano inevitabili. Poi il giovane Pio pareggia e Reca sigilla i tre punti che valgono la Serie B. E alla fine esplode la gioia dei diecimila del Picco, determinante quando serve. E ieri sera tutto il calore si è sentito. Perfetto l’arbitro La Penna che nel riscaldamento, un po’ beccato dal pubblico, si è avvicinato alle balaustre e ha come chiesto...scusa per quell’episodio di tanti anni fa contro il Trapani.

D’Angelo è il ritratto della felicità: "Grande partita, però abbiamo sempre fatto la gara, anche nel primo tempo abbiamo fatto la partita e creato almeno cinque palle gol. Siamo andati in svantaggio e anche le informazioni da Como non aiutavano. Ma abbiamo reagito e vinto, credo, meritatamente".

Mister, forse è mancato qualcosa sotto porta, il problema del gol...

"Può darsi, ma abbiamo sempre creato tante palle gol, siamo stati la squadra che ha colpito più pali. Abbiamo meritato la salvezza, che era difficile. Anche se è venuta all’ultima giornata".

Ora cosa farà?

"Per prima cosa andrò a casa, nella città più bella del mondo: Pescara. Felice per un obiettivo importante e meritato".

Emozione, alla fine. Anche se nessuno ha regalato nulla.

"Io sono molto chiuso ma l’emozione oggi è stata grande. Non lo do a vedere ma è cosi. Devo ringraziare il pubblico dello Spezia, ci ha sempre sostenuti. Sono arrivato e c’era una contestazione al giorno, difficile lavorare bene, ma abbiamo reagito da gruppo, abbiamo fatto arrivare giocatori che servivano per rialzarci e oggi raccogliamo i frutti del lavoro. Oggi il pubblico ci ha dato tanto. Nessuno, come è giusto, ci ha regalato mai nulla. Quindi una grande gioia".

Rimarrà allo Spezia?

"Parleremo con la società. Qui ci sono squadra e pubblico caloroso. Se ci sarà un bel progetto, sarei contentissimo di rimanere. Ora godiamoci il momento e poi parleremo del futuro".

E’ entrato nella storia del club. Dopo la sconfitta con la Cremonese, aveva detto: io lo Spezia lo salvo.

"Ditelo voi, io ho fatto quello che si doveva fare con la squadra. La società ci è stata vicina, con grande umiltà di tutti abbiamo costruito un grande sogno alla tifoseria. Fantastici".

Marco Zanotti