Le nozze del calciatore: Emmanuel Gyasi sposa Carolina Rossi

La Spezia, 7 giugno 2025 – Gli occhiali no, non gli bastano per celare l’emozione che traspare dalle pupille imperlate. Emmanuel Gyasi, davanti all’altare di Cristo Re, la cattedrale della Spezia, ha la donna della sua vita, un amore ‘calcistico’ segnato dagli artigli delle Aquile. Sì, perché l’attaccante azzurro, che ha vestito la maglia bianca fino al 2023, ieri è convolato a nozze con Carolina Rossi (nella foto, la coppia in uno scatto realizzato da Letizia Di Candia di Ld Photo), figlia del club manager dell’Olympique Marsiglia Giovanni Rossi.

Lo stesso dirigente che, nel febbraio del 2021, da direttore sportivo del Sassuolo, aveva visto il genero infilare la zampata vincente che consegnava agli aquilotti il successo esterno. E in quell’occasione non si era neanche offeso. Anzi, come aveva confessato Emmanuel, gli aveva pure offerto un pranzo di pesce a Lerici il giorno successivo. Un matrimonio bello, sobrio, gioioso, con la felicità di due ragazzi a fare da sottofondo, quello celebrato ieri alla Spezia.

Gyasi, infatti, pur essendo stato ceduto all’Empoli, è rimasto molto legato alla provincia ligure. Con gli spezzini si era stretto un legame particolare, soprattutto dopo le epiche gesta della promozione in Serie A. Dopo la bella cerimonia, gli sposi hanno raggiunto in serata i numerosi invitati nella splendida cornice di Villa Marigola a Lerici.

Marco Magi