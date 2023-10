Elezioni Provincia La Spezia: sfida tra Peracchini e Silvestri

Sarà il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, a sfidare il presidente uscente Pierluigi Peracchini per la presidenza della Provincia. Ieri mattina, alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non c’è stata alcuna sorpresa. Il centrodestra, già dall’altro ieri, aveva depositato la propria lista con le sottoscrizioni necessarie. Terminato il mal di pancia che aveva caratterizzato la coalizione – soprattutto una parte dell’entourage sarzanese, deluso per la mancata candidatura del sindaco Cristina Ponzanelli –, i partiti hanno serrato i ranghi, firmando uniti il sostegno al candidato uscente. La candidatura di Alessandro Silvestri è stata invece depo sitata ieri mattina. Alla fine il sindaco di Luni ha prevalso in quella che era rimasta ormai una sfida a due con il collega di Ameglia, Umberto Galazzo.

Silvestri rappresenterà una coalizione ampia, composta dal Pd e da varie anime del centrosinistra. Le elezioni si svolgeranno giovedì 26 ottobre, e ancora una volta – in attesa della ormai probabile riforma delle Province – alle urne si recheranno solo i sindaci e consiglieri dei trentadue Comuni spezzini. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20, nel seggio unico costituito presso la sede della Provincia, e al termine del voto inizierà immediatamente lo scrutinio delle schede.

mat.mar.