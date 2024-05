Elezioni Europee, come si vota in Liguria: fac simile della scheda e info

La Spezia, 21 maggio 2024 – E’ tutto pronto per il weekend elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno in Liguria. La regione, che affronta anche le elezioni comunali in molte amministrazioni, va in cabina anche per le elezioni europee. Ovvero per scegliere i rappresentanti che siederanno al Parlamento di Bruxelles. Un momento importante che in qualche modo testa anche il peso dei partiti a livello regionale.

Scheda fac simile

Quando si vota

Chi può votare

Documenti da portare

Come si vota

Ecco la scheda che gli elettori troveranno per le Europee una volta in cabina. La scheda sarà di colore grigio. Si tratta della circoscrizione dell'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia). In questa circoscrizione gli elettori troveranno 12 simboli: Lega per Salvini premier, Stati Uniti d'Europa, Pace Terra e dignità, Azione, Alternativa popolare, Libertà di Cateno De Luca, Rassemblement Valdôtain, Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Fratelli d'Italia.

Elezioni europee 2024, si vota l'8 e il 9 giugno (foto generica)

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Possono votare tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 9 giugno 2024 regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di documento di riconoscimento.

L’assegnazione dei seggi è proporzionale. Ogni schieramento politico avrà seggi in proporzione al numero di voti che avrà ricevuto. Per votare è necessario fare una croce sul simbolo politico di preferenza. Accanto al simbolo troveremo tre spazi in cui inserire tre nomi di preferenza che fanno parte della lista. Si possono inserire da uno a tre nomi. Nel caso si inseriscano due o più nomi, serve almeno un rappresentante uomo e uno donna. Si possono quindi votare due uomini e una donna o una donna e due uomini.