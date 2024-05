"Elezioni comunali nello Spezzino: 40 liste in lizza, il centrodestra diviso in alcuni Comuni"

Si sono chiusi ieri alle 12 i termini per la presentazione delle liste per le elezioni comunali. L’appuntamento con le urne riguarderà i cittadini di diciassette Comuni dello Spezzino, dalla Val di Magra alla Val di Vara passando per le Cinque terre e la Riviera. La Prefettura ha già avviato da ieri pomeriggio i controlli finalizzati alla verifica della correttezza delle istanze presentate dalle quaranta liste scese in campo per questa tornata elettorale. Un voto, quello dell’8 e 9 giugno (associato a quello per le Europee) che sarà il primo banco di prova del centrodestra all’indomani dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione, Giovanni Toti, primo esponente di quel ’civismo arancione’ che, soprattutto nello Spezzino, ha portato numerose amministrazioni a svoltare verso il centrodestra. Anche in questa tornata elettorale, sono molteplici i candidati sindaci sostenuti dal movimento che fa capo al presidente regionale (oggi sospeso dalle sue funzioni), così come sono tanti i candidati consiglieri che fanno parte della rete civica arancione. Un centrodestra che tuttavia si troverà diviso in alcuni Comuni, come a Follo, Castelnuovo Magra e Calice, dove i partiti di centrodestra si troveranno a sostenere candidati di liste concorrenti.