Educazione affettiva e sessuale. Due eventi al Centro per le famiglie

Asl5 organizza, in collaborazione con il Centro per le famiglie del Distretto sociosanitario 18, due incontri rivolti alle famiglie di preadolescenti e adolescenti (10-14 anni) incentrati sull’educazione affettiva e sessuale. Gli appuntamenti – il 27 marzo e il 3 aprile, dalle 17 alle 19 – saranno condotti da professionisti di Asl5, affronteranno temi differenti e prevederanno il coinvolgimento attivo e giocoso delle famiglie. Si terranno al Centro per le famiglie (traversa Via La Marmora, 3).

Giovedì 27 marzo l’appuntamento sarà dedicato ad affrontare i cambiamenti fisici, psicologici e relazionali della preadolescenza e adolescenza. Giovedì 3 aprile i temi saranno gli argomenti che generano imbarazzo sia nei genitori che nei figli. La partecipazione è libera e gratuita, si consiglia la prenotazione (telefono 0187.023994 – 329.2616515; e-mail: [email protected]).

"Un percorso educativo rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni condotto sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado – spiega Roberta Baldi (nella foto), responsabile del servizio di Epidemiologia – con un approccio e modalità differenti. Il progetto si è dimostrato efficace per rafforzare in adolescenti e famiglie quelle competenze emotive, psicologiche e sociali indispensabili per vivere con maggiore consapevolezza e responsabilità tutte le relazioni".