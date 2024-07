Ecco il ’Libro per l’estate’. I vincitori del concorso. Fra i romanzi trionfa Luceri

Cerimonia di premiazione, presentata da Stefania Martinico (artista che ha realizzato pure i premi) di ‘Un libro per l’estate’, concorso letterario, alla sua prima edizione, organizzato dall’Associazione Cinema e Cultura, che ha visto la significativa partecipazione di circa 150 opere da tutta Italia, tra romanzi, racconti brevi e poesie, editi e inediti.

Un successo, in termini di iscrizioni, di qualità delle opere e delle case editrici. I vincitori sono stati decretati da una giuria di qualità composta da Sara Montefiori (Archivio di Stato della Spezia), Barbara Rossi (giornalista, critica cinematografica e scrittrice), Giuseppe Rudisi (giornalista e scrittore), Francesco Maria Terzago (poeta), Elena Voltolini (giornalista), affiancata da una giuria popolare composta da esponenti del mondo culturale e impegnati in tante iniziative di promozione della lettura.

A trionfare nella categoria Romanzo edito è Enrico Luceri per ‘La stanza del silenzio’ (Fratelli Frilli Editori), secondo Marco Della Croce per ‘Nero come la neve’ (Fratelli Frilli Editori), cui è andato anche il premio della giuria popolare, terza Vale Mitaj per ‘Oltre il filo’ (Europa Edizioni). Nella categoria Racconto edito, prima classificata Elisabetta Amoroso per ‘Menopausa’, seconda Catia Cidale per ‘Figlio del mare’, terzo Claudio Loreto per ‘Oltre le nubi il sole’.

Poi, nella categoria Poesia edita, a vincere è stato Christian Palladino per ‘Mia sete’, seguito da Rosa Johanna Pintus per ‘Adagio di donna’ e con terza Iride Chiappini Pierazzoli per ‘Solitudine dei sentimenti’. Per quanto riguarda il Racconto inedito, sul primo gradino è salito Massimo Ansaldo per ‘Genova2224’, sul secondo Gino Marchitelli per ‘Profumi e aromi’ e sul terzo Daniela Feltrinelli per ‘Palmaria’. Infine, nella categoria Poesia inedita, Primo classificato Enrico Mancantelli per ‘Piccola raccolta’, seconda Daniela Feltrinelli per ‘Tutto merita un canto’ e terzo Flavio Preci per ‘Gea’.

Ulteriori riconoscimenti sono poi stati assegnati dalla giuria: premio della critica a Corrado Pelagotti per il romanzo edito ‘Trittico di morte’ (Leone Editore) e ad Anna Maria Barini per la silloge poetica edita ‘Dialoghi d’amore e d’amicizia’ (Edizione L’Aquilone); premio speciale ‘Un mondo a parte’ a Giampaolo Cassitta per il romanzo edito ‘C’era una volta all’Asinara’ (Fratelli Frilli Editori) e premio ‘Spezia Mirror’ ad Alessandro Ferrari per il romanzo edito ‘La ragazza del sogno’ (Felici Editore). Quattro menzioni speciali sono state, infine, conferite a Giulia Di Massa per il racconto inedito ‘È solo un’influenza’, a Bruno Vivaldi per il racconto inedito ‘Enore’, a Stefania Contardi per il romanzo edito ‘Il Trasloco’ (Giovane Holden Edizioni) e a Sonia Tognoni per il romanzo edito ‘La vita di un gatto’ (Gd Edizioni).

Marco Magi

Nella foto: Palladino, Martinico e Luceri