Ecco i ’Concerti a teatro’

‘The Five Elements’ è un viaggio musicale senza confini spazio-temporali ispirato ai cinque elementi della natura. Il nuovo progetto musicale del violinista e compositore Alessandro Quarta, darà il via, sabato 9 novembre alle 21 al Teatro Civico, alla dodicesima edizione di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Sul palco Giuseppe Magagnino al pianoforte e l’ensemble d’archi dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Danilo Rossi. In quest’opera, il processo creativo di Alessandro Quarta, musicista salentino, è un succedersi di visioni dove le note si sostituiscono alle parole.

La composizione inizia con Terra: una dama la cui voce, valzer malinconico in un solo del violino, è quella di una vecchia signora che porta sulle spalle milioni di anni. Segue Acqua, nata da un’immagine legata a Otranto, un luogo molto caro al musicista, la porta d’Oriente più importante del Mediterraneo. Poi Aria, che è respiro, vento, uragano: tre accordi, tre motivi. E ancora Fuoco, che inizia con un tango cubano e rappresenta il fuoco dell’eros che alimenta la vita. Infine Etere, il quinto elemento, pezzo conclusivo che evoca pace e tranquillità – ma la quiete dura solo un attimo e la musica riprende quota fino al termine dell’opera. Alessandro Quarta è compositore e violino solista, acclamato dalla Cnn nel 2013 come ‘Musical Genius’ e premiato nel 2017 a Montecitorio come ‘Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo’ per la Musica. Giuseppe Magagnino, pianista legato alla tradizione jazz afroamericana, dal 2009 collabora con Alessandro Quarta, con il quale si è esibito in prestigiosi teatri italiani ed europei. Danilo Rossi, prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, collabora in veste di solista e direttore con grandi artisti del mondo della musica. I biglietti per lo spettacolo ‘The Five Elements’, realizzato in collaborazione con Ad Eventi, sono in vendita alla biglietteria del Teatro Civico della Spezia e del Teatro degli Impavidi di Sarzana e online su www.vivaticket.it e www.ticketone.it . Sono previste riduzioni per coloro che sottoscriveranno l’abbonamento alla nuova stagione di ‘Concerti a Teatro’ al Civico in vendita a partire dal 25 ottobre. ‘Concerti a Teatro’ proseguirà infatti a gennaio con altri undici appuntamenti fino ad aprile 2025, Civico e agli Impavidi. Marco Magi