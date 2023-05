Due ville da visitare con le Dimore storiche

Sono due le dimore storiche dello Spezzino che potranno essere visitate in occasione della Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane, giunta quest’anno alla 13‘ edizione domenica 21 maggio. Oltre 500 i luoghi esclusivi che potranno essere visitati in tutta Italia: in provincia si potranno visitare Villa La Contessa e Villa Pratola (nella foto). La prima, situata alla Spezia, è una villa edificata nel ‘600 e rimanipolata nell’800, che rappresenta la villa tipica dei nobili liguri, in cui abitò la famiglia Oldoini e poi Virginia Oldoini, Contessa Verasis Di Castiglione. A Santo Stefano Magra si potrà invece visitare Villa Pratola, costruita nei primi decenni del diciottesimo secolo per iniziativa della famiglia Remedi di Sarzana, impegnata nello sviluppo dell’abitato di Ponzano, sul cui feudo vantava diritti. A Genova si potranno visitare il Palazzo Angelo Giovanni Spinola, Palazzo Negrone-De Ferrari e Palazzo Squarciafico.

"La Giornata nazionale Adsi – spiegano gli organizzatori – rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. La loro presenza sul territorio è infatti fondamentale per moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo, dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. Molte sono le figure professionali che gravitano intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico sempre più difficili da reperire. Investire in questi magnifici tesori, unici ed irripetibili significa anche creare opportunità occupazionali per i più giovani".