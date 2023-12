Due camerieri di sala per albergo a Monterosso

Struttura turistico ricettiva situata in zona collinare del Comune di Monterosso al Mare cerca per la stagione 2 camerieri di sala, 1 cuoco e 2 receptionist. Si richiede esperienza di circa 34 anni nel ruolo, patente B e mezzo proprio, età compresa fra i 20 ed i 50 anni, conoscenza lingua inglese a livello intermedio (B1 griglia cv europeo), conoscenze informatiche di base, disponibilità al lavoro nei week-end e festivi e su turni. Saranno valutati anche giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni per eventuale contratto di apprendistato. Si offre tempo determinato o apprendistato (stagionale) da marzo fino a fine ottobreinizio novembre. Per i receptionist si offre tempo determinato di otto mesi. Prevista possibilità di alloggio. Richieste conoscenze specifiche per le mansioni. Offerte 51451, 51450 e 51448. Per info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it