Drusilla Foer è Eleganzissima ’Voci di donna’ in piazza Europa

Drusilla Foer è un personaggio di finzione, nato dalla mente del fotografo e performer toscano Gianluca Gori. "Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei", dichiara il protagonista della nuova tappa di ‘Women – Voci di donna’ festival (all’interno del La Spezia Estate festival), stasera alle 21.30, in piazza Europa. ‘Eleganzissima’ è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici, ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

In scena con Madame Foer, autrice e interprete di ‘Eleganzissima’, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound. Drusilla Foer è una narratrice – come lei stessa ama definirsi – con un curriculum di tutto rispetto. La sua notorietà arriva dal web, in particolare da YouTube e Facebook, ma negli ultimi anni ha saputo destreggiarsi abilmente tra piccolo e grande schermo nelle vesti di attrice e presentatrice. Per quanto riguarda il cinema, ha partecipato al film di Ferzan Özpetek ‘Magnifica presenza’ del 2012 nel ruolo di Ennio, mentre recentemente è stata nelle sale italiane con ‘Sempre più bello’. L’esperienza in televisione è invece più variegata: nel 2012 la sua eleganza ha catturato il piccolo schermo con la partecipazione al programma ‘Show Must Go Off’. Successivamente è stata giudice di ‘Strafactor’ e ospite fissa in ‘Matrix’ e ‘CR4 - La Repubblica delle Donne’. Biglietti anche online su Vivaticket con info a [email protected]

Marco Magi