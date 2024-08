Droga in auto e botte all’agente. Arrestato pusher trentenne. Fermato dopo l’inseguimento

Gli agenti della polizia stradale lo gli hanno intimato l’alt pensando a un normale controllo ma si sono ritrovati costretti a un faticoso inseguimento. L’automobilista infatti, sapendo di avere a bordo sostanze stupefacenti, ha premuto sull’acceleratore dandosi alla fuga. Si è poi fermato con la macchina per tentare di seminare i poliziotti con uno scatto da centometrista e per liberarsi della sostanza ma l’agente in servizio alla sottosezione di Brugnato è riuscito a raggiungerlo. Il blocco non è stato però amichevole perchè l’agente ha ricevuto spintoni al petto, graffi sulle braccia e calci alle gambe fino a farlo cadere a terra. L’uomo, un napoletano di 34 anni residente a Sassuolo, è stato poi immobilizzato e tratto in arresto. L’agente si è successivamente sottoposto alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Per lui la prognosi è stata di dieci giorni. Gli agenti dopo aver frenato i bollenti spiriti del trentenne hanno recuperato anche la sostanza stupefacente che Andrea Russo ha cercato di gettare via consistente in due involucri di Ketamina rispettivamente di 14,56 grammi e 42,66 grammi non destinata a uso personale.

L’uomo è così comparso l’altra mattina in Tribunale a Spezia davanti al giudice Marta Perazzo assistito dall’avvocato Giovanna Daniele del foro spezzino. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dagli agenti della polizia stradale disponendo in aggiunta anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Fiorano Modenese con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 19 alle 7.

Massimo Merluzzi