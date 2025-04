Droga nel bosco di Deiva Marina, denunciato trentenne

Deiva Marina (La Spezia), 23 aprile 2025 – Giro di spaccio di droga nel bosco, denunciato un trentenne a Deiva Marina. I carabinieri della Stazione di Deiva Marina, a conclusione di una serie di servizi di osservazione e monitoraggio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di origine marocchina in Italia senza fissa dimora.

L’uomo, con la collaborazione di un altro soggetto che si è dileguato nella fitta vegetazione, aveva allestito una cosiddetta 'piazza di spaccio' nel bosco – in prossimità dell’area del casello autostradale – alla quale si rivolgevano i vari acquirenti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento e strumentazione per la pesatura. L’area, con la collaborazione del personale del Comune di Deiva Marina, verrà bonificata visto che erano presenti i resti di un accampamento di fortuna e tra questi alcune batterie di autovetture utilizzate per avere energia elettrica.