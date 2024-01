"Dott.ssa La Regina nominata Direttore della Struttura Complessa ASL5"

Micaela La Regina è stata nominata direttore della struttura complessa Governo clinico e risk management delle discipline appartenenti all’Area medica e delle specialità mediche e dall’Area della sanità pubblica di Asl5. L’incarico conferitole, a seguito di vincita di concorso pubblico, ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

La Regina si è laureata in medicina e chirurgia e specializzata in medicina interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ha un master in emostasi e trombosi e uno in Governo clinico. È stata dirigente medico di I° livello sia al San Bartolomeo di Sarzana che al Sant’Andrea di La Spezia. Alla dottoressa La Regina le congratulazioni della direzione generale Asl per il nuovo incarico.