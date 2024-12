Doppio laboratorio con Abbondanza

Continua il fruttuoso rapporto quarantennale di collaborazione fra la Compagnia Abbondanza Bertoni e il Centro Studi Danza. Invitato da Loredana Rovagna il maestro coreografo Michele Abbondanza terrà, oggi e domani, un laboratorio sperimentale di teatro danza contemporanea per tutti gli allievi del Csd e del Cantiere della Danza, riunendo diverse età nel nuovo progetto ‘La danza in gioco’ dell’insegnante e coreografa spezzina. I partecipanti conosceranno un interprete e coreografo di talento, capace di esprimere nelle creazioni l’umano, toccando le corde di emozioni e sentimenti con raro senso dell’ironia e talvolta perfino del grottesco, elementi caratteristici dello stile di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, sua intensa e lirica partner, anch’essa danzatrice, coreografa e docente. Gli allievi riceveranno un dono prezioso da un poeta del corpo e gli adolescenti dello Junior Golfo dei Poeti Danza approfondiranno il lavoro iniziato nel settembre 2023, che li portò a presentare al pubblico lo Studio ‘11’ per lo spettacolo ‘Il Tempo ritrovato’.