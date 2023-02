’Dopo la tempesta’ con Daniele Sartini da Liberi Tutti

Verrà presentato oggi alle 18, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il libro ‘Dopo la tempesta’ di Daniele Sartini (Morellini editore). Viareggio, giugno 2019. Sono passati dieci anni dall’incidente 10 che causò 32 morti e 25 feriti. Sauro Lucchesi e suo zio Osvaldo Baglini sono i superstiti di una famiglia che la Tempesta, come il Baglini ha ribattezzato l’incidente, si è portata via. Sono uomini costretti a imparare a conoscersi e provare a spartirsi il peso del dolore: Sauro inaugura la sua agenzia investigativa. Osvaldo, impiegato di polizia in pensione, lo aiuta nella prima indagine. Un romanzo che intreccia i due protagonisti e la realtà di una città che da quel giorno è cambiata per sempre. Con l’autore dialoga Tatiana Vaccarezza. Info: 0187 020576.