Domani l’addio a Tiziana Vinci. Ceparana si unisce nel dolore

Addio a Tiziana. Si svolgeranno domattina, sabato, alle 10 i funerali di Tiziana Vinci la donna e madre di 6 figli uccisa a coltellate dal marito Umberto Efeso mercoledì scorso nelle alture di Spezia dove la donna lavorava come collaboratrice domestica all’interno della villa di un noto imprenditore. Dopo l’autopsia eseguita l’altra mattina dal medico legale Susanna Gamba dell’Università di Pisa i famigliari della vittima, i figli, il fratello e la madre, potranno darle l’ultimo saluto. Il rito, di cui si sta occupando la Pubblica Assistenza della Spezia, verrà celebrato alla chiesa della Santissima Annunziata a Ceparana. Sarà un momento di forte commozione e vicinanza come quelli già espressi durante le camminate di solidarietà organizzate nel centro storico di Sarzana e in piazza Ginocchio a Spezia. Dopo il rito religioso il corteo accompagnerà Tiziana al cimitero cittadino. Una tragedia che ha profondamente segnato la comunità e purtroppo è maturata ancora una volta nell’ambito famigliare. Tiziana, 54 anni, è stata uccisa con tre coltellate dal marito Umberto Efeso 58 anni di professione autotrasportatore nella villa alla Foce. La mattina del 13 agosto la donna stava eseguendo alcuni lavori domestici insieme a una collega quando improvvisamente le si è presentato davanti il marito colpito da divieto di avvicinamento dopo la denuncia per maltrattamenti. L’uomo conosceva la casa e quella mattina avrebbe dovuto occuparsi di alcuni interventi di manutenzione. Ma all’improvviso ha voluto parlare con la moglie e sotto gli occhi della testimone l’ha colpita con tre fendenti usando un coltello che aveva in tasca. Poi la fuga, i diversi messaggi inviati a amici, al proprietario della casa e alla stessa testimone nei quali ha confermato di aver ucciso la moglie. E poi la resa ai carabinieri di Ceparana che lo hanno consegnato ai colleghi del comando provinciale prima di essere condotto al cercere di Villa Andreino.

Massimo Merluzzi