Domanda e offerta al ’Career Day’

Ancora tre giorni di ‘Career Day’ di Orientamenti a Genova: con 1.660 posizioni aperte, 133 aziende iscritte, quattro giorni di incontri e opportunità, la decima edizione del Career Day resta di fatto uno dei più grandi appuntamenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia. "Un’occasione unica, uno sforzo importante di Regione Liguria che mette letteralmente le aziende di fronte a persone preparate, pronte per il mondo del lavoro, e viceversa – commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Formazione Marco Scajola –. Parliamo di un format già vincente che quest’anno abbiamo voluto arricchire ancora e che sono certo darà un aiuto tangibile a chi cerca impiego, ma anche a chi può fornirlo in un momento storico in cui risulta complesso trovare risorse qualificate in molti settori". L’edizione di quest’anno vede diverse novità, tutte frutto del successo delle passate edizioni. Anche quest’anno le varie posizioni aperte saranno pubblicate preventivamente sul sito di Orientamenti in modo da aiutare i partecipanti a programmarsi i colloqui. La manifestazione ?registra la partecipazione di aziende appartenenti a diversi settori, tante le posizioni lavorative ricercate: contratti a tempo determinato, tirocini, apprendistati ma anche contratti a tempo indeterminato. Da oggi fino a venerdì, quindi, ci sono ancora possibilità di partecipare nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa in Via XX Settembre 44 a Genova dalle 9.30 alle 17. Per partecipare ai colloqui di selezioni del Career Day è necessario registrarsi. Tutte le informazioni specifiche, con gli elenchi dettagliati delle aziende che sono presenti giorni per giorno all’iniziativa, si possono trovare all’indirizzo ufficiale della manifestazione www.orientamenti.regione.liguria.itcareerday