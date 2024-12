Dodici artisti da Tubocubo

Come una cartolina. Un’opera d’arte in formato ridotto che diventa sfida, ma anche messaggio e sogno realizzabile per i potenziali acquirenti. Con un titolo che strizza l’occhio al periodo natalizio in arrivo: "Se non ci vediamo più". E un sottotitolo che parla da sé: "Grandi artisti, piccole opere". È questo il nuovo coniglio che Roberto Pelosi, musicista, docente e dalla fondazione di questa realtà chiamata Tubocubo anche gallerista, tira fuori dal cilindro: nel fondo di via Carpenino 6 che è diventato vetrina per artisti consolidati e trampolino per altri che si stanno affacciando a questo mondo, ecco una nuova mostra "one shot". Appuntamento oggi alle 18 con le opere di una squadra di pittori – astrattisti e figurativi - , grafici, fumettisti, fotografi: Massimo Angei, Federico Mazza, Riccardo Garolla, Riccardo Bucchioni, Caterina Giannotti, Roberto Buratta, Mattia Perru, Alessandro Ratti, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Samuel Daveti, Francesca Martinelli. "Tutto – spiega Pelosi - nasce da un’idea: una sfida per gli artisti. Ho chiesto a 12 di loro, molti dei quali abituati a realizzare opere di grandi dimensioni, di farne due ciascuno della misura 17x12. Uno dei motivi è dar modo ai visitatori di poter acquistarne una o più a prezzi abbordabili, il secondo link è che chi la compra, può utilizzarla come una cartolina anche di auguri, un biglietto per le feste.

Ma non solo: c’è anche un terzo collegamento, con il titolo. Alla Spezia – e non solo – abbiamo l’abitudine a dire sotto le feste: "se non ci vediamo più auguri di Natale a te e ai tuoi cari". Certo, sono relativamente lontane, ma chi compra l’opera d’arte potrà farlo per utilizzarla come biglietto. A questo proposito, in occasione di questa esposizione, non ci sarà la consueta brochure, ma verrà regalata una busta in cui, se si vuole, si potrà inserire un’opera delle presenti". Come detto, saranno 12 gli artisti, per un totale di 24 ‘cartoline’ d’arte che toccheranno le più disparate forme espressive. Nonostante, quindi, la ‘gabbia’ delle dimensioni comandante, anche in questo caso saranno la creatività e la libertà a farla da padrone in questo nuovo esperimento che mette insieme un campione rappresentativo della scena artistica del golfo, apprezzata anche oltre i confini della provincia e non solo.

Chiara Tenca