Divieto di balneazione davanti al Colombo Ordinanza del sindaco per l’inquinamento

Ieri mattina il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione, a titolo temporaneo, nel tratto di mare prospiciente lo stabilimento ’Colombo’. Un tratto che si estende tra la spiaggia di San Terenzo paese e la Venere Azzurra. Il motivo è l’esito sfavorevole del campione effettuato lunedì dall’Arpal per quanto riguarda i valori di escherichia coli ed enterococchi intestinali. L’agenzia da martedì ha segnalato come non conforme per ’inquinamento’ il punto di balneazione del Colombo, pertanto il sindaco Paoletti ha emesso con data 12 luglio l’ordinanza n° 72 per adottare tutti gli accorgimenti "al fine di prevenire ogni possibile fonte di pericolo per la salvaguardia della pubblica salute".

Una brutta sorpresa, quindi, per i numerosi clienti dello stabilimento balenare Colombo quando ieri mattina hanno visto i cartelli affissi dal servizio lavori pubblici del Comune. Con la calura di questi giorni, sono stati obbligati a bagnarsi da un’altra parte. E non appena è stato comunicato il provvedimento, inevitabili si sono susseguite le discussioni. Anche perché al Colombo, storicamente, non ci sono mai stati problemi di balneazione, che invece c’erano stati nella spiaggia del paese o alla Venere Azzurra, dove questa volta i valori sono nella norma. Va precisato che al Colombo non ci sono scarichi, non esistono terminazioni della rete fognaria. Quindi resta difficile capire il perché del valore anomalo, possibile sia solo a causa delle correnti? Lo stesso sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, pur costretto a firmare l’ordinanza del divieto di balneazione, ha espresso stupore. I tre precedenti campionamenti effettuati dall’Arpal al Colombo il 17 aprile, il 15 maggio e il 12 giugno avevano riscontrato meno di 10 escherichia e meno di 10 enterococchi, a fronte delle soglie di legge di 500 e 200.

Ad ogni modo è già partito, a far data da martedì 11, il conto delle 72 ore (si arriva a venerdì) entro le quali verrà effettuato un secondo prelievo per verificare se il problema sia stato temporaneo, come peraltro avviene nella maggior parte dei casi. I clienti dello stabilimento Colombo lo speravo vivamente.

M.B.