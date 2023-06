Geo Barents a La Spezia, il disegno di una migrante per ricordare il ragazzo affogato: “Dio abbia pietà di te”

La Spezia, 27 giugno 2023 – Un barcone rosso con alcune persone a bordo e un uomo in mare con le braccia al cielo in segno di aiuto. Con questo disegno una migrante della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che ha attraccato oggi a La Spezia, ha voluto ricordare il ragazzo siriano di 23 anni caduto in mare per recuperare una tanica di benzina e dato per disperso.

Il disegno della donna salvata dalla Geo Barents

Con un tratto infantile, la donna ha disegnato il gommone arancione con l'uomo in mare e in basso a sinistra ha scritto in arabo 'Che Dio abbia pietà di te’ e a destra la data del 23 giugno, giorno in cui è avvenuto l'incidente.

Sono stati gli stessi profughi a raccontare, al personale della Geo Barents, quanto accaduto e la loro tristezza per non essere riusciti a raggiungerlo: erano rimasti infatti senza benzina e il gommone, in balia delle onde si è allontanato sempre di più fin quando non i profughi non hanno visto scomparire il ragazzo. Il disegno è stato consegnato all'equipaggio di Medici senza frontiere.