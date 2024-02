Diritti Lgbt e Marx. Raot da Liberi Tutti

In un evento a cura di Raot – Rete anti omofobia e transfobia, oggi alle 18, è in programma alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, la presentazione del libro ‘Ha più diritti Sodoma di Marx?’ di Beppe Ramina, pubblicato da Pendragon. La curatrice Elisa Manici dialogherà con l’autore. "Gli anni ’70, il marxismo, l’anarchismo, il frocialismo, il Partito comunista italiano, il pink washing. Soprattutto, tanta libertà – scrivono dalla casa editrice – Una vicenda che ha cambiato la storia Lgbtqia+ italiana e il volto di Bologna. La storia di uno sparuto gruppo che dopo due anni di lotte, per la prima volta in Italia e nonostante la forte opposizione della Curia, riuscì a farsi assegnare una sede, il Cassero di Porta Saragozza, da un’amministrazione comunale". La voce narrante è quella di Beppe Ramina, attivista, tifoso di movimenti e giornalista che fu tra i protagonisti di allora e che nel 1994 raccontò con amore e ironia questa fiaba rossa, fucsia e rosa. Una edizione arricchita da nuove voci e da un inserto fotografico. L’ingresso è libero.