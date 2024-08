Dio non fa la differenziata... noi sì ’Dimore creative’ di scena a Castè

Un incontro promosso da Airbnb e uno spettacolo teatrale, per l’ultimo appuntamento della rassegna estiva ‘Castè e il mare’. Appuntamento oggi, alle 18, nella Locanda del Podestà a Castè, nel Comune di Riccò del Golfo, con la conferenza ‘Il ruolo degli host nella riduzione dell’impatto ambientale dei flussi turistici e la transizione energetica nelle strutture turistiche’, un tema tanto importante e delicato che una delle più importanti agenzie turistiche online a livello internazionale, ha sposato l’iniziativa inserendola nei meet up territoriali e invitando direttamente la comunità degli host Airbnb a partecipare. Oltra alla community leader Airbnb La Spezia e provincia Elisabetta Del Soldato, parteciperanno all’incontro l’assessore al turismo del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia, il vicepresidente di Legambiente Liguria Stefano Sarti, il sindaco di Riccò Loris Figoli con l’assessore al turismo Alberto Loi, il consigliere comunale con delega al turismo Massimo Castè e Claudia Pattarini, cofondatrice del marchio ‘Love Sustainability’. L’incontro sarà moderato da Serenella Messina, presidente dell’associazione CastèVive! e ideatrice dell’iniziativa.

Anche quest’anno quindi, prima del consueto momento di intrattenimento, stimoli e suggerimenti per affrontare al meglio la transizione energetica. Al termine sarà possibile cenare nella piazzetta di Castè, degustando prodotti locali preparati da RobadaMatti e visitare l’atelier Olfattivo Ormasarai e l’House Art dell’artista Mauro Manco. Di seguito, alle 21,15, avrà inizio lo spettacolo ‘Ecologia Capitalista, Dio non fa la Differenziata’, una divertente messa in scena della compagnia teatrale Dimore Creative. Il racconto, la riflessione di un ragazzo rispetto al mondo che lo circonda. La pièce, già vincitrice di numerosi riconoscimenti, è scritta e interpretata da Pietro Cerchiello che sarà accompagnato sul palco dall’attore e chitarrista Tommaso Imperiali, che ne ha scritto le musiche. La regia è di Ariele Celeste Soresina.

Marco Magi