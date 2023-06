"Depotenziato anche l’hospice"

Ormai da tempo a Sarzana non si nasce più, ma in futuro anche l’ultimo tratto di vita potrebbe diventare solitario e ancor maggiormente doloroso per i famigliari. Il depotenziamento dell’hospice, il reparto dell’ ospedale San Bartolomeo che accompagna i pazienti nel fine vita e sostiene i loro cari nella difficoltà del momento ha fatto scattare la presa di posizione di Matteo Bellegoni segretario del Partito comunista italiano. "Da luglio - spiega – stato disposto un depotenziamento delle forze, quindi circa 23 persone tra Oss, infermieri e fisioterapisti considerate in esubero verranno lasciate a casa nell’ottica di un risparmio dissennato e della continua incentivazione della sanità privata del governatore Toti. La triste realtà è che il cittadino dovrà andare altrove, non soltanto per nascere, ma anche per morire con dignità".