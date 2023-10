Danzare il Tempo ritrovato. Il progetto di Rovagna dedicato ai più giovani

"Si è concluso al Pin, con successo, il progetto ‘Il Tempo Ritrovato’, laboratorio intensivo esperienziale di alta formazione condotto dai maestri coreografi Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, invitati dalla direttrice artistica Loredana Rovagna che, da trent’anni, segue il lavoro di produzione e di didattica portato avanti con passione dagli autori trentini. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia e il patrocinio di Comune e Pin, è stato presentato due volte, negli spazi esterni ed interni della Pinetina. Gli undici danzatori dai 13 ai 17 anni dello Junior Golfo dei Poeti Danza LR a cui era diretto il laboratorio hanno presentato lo Studio ‘11’, esito dell’attenta costruzione coreografica dei maestri, realizzata in soli otto giorni sulla personalità degli allievi. Calorosi applausi per Anita Avena, Martino Bellè, Amelia Bertuccelli, Caterina Biasotti, Matteo Ceccarelli, Caterina Foce, Giacomo Morlando, Danila Muhametaj, Costanza Sgambati, Marco Tonelli, Lina Vendico e per i maestri che hanno restituito al pubblico una danza vera, ricca di tensioni adolescenziali e con il senso del Teatro, lontana dall’esibizionismo. In questi giorni sono poi ripresi in via Tommaseo 10 i corsi preparatorio di propedeutica dai 7 ai 10 anni e medio, avanzato, contemporaneo di formazione professionale. Per i nuovi allievi maschi e femmine dai 5 ai 6 anni già compiuti, riapre il corso di Predanza, attraverso il gioco creativo. Da lunedì ricominciano i laboratori del Cantiere della Danza per il benessere e la socializzazione, ‘Ora e Qui’ per adulti over 30 e ‘Risveglia il tuo corpo’ per over 65, tutti tenuti da Loredana Rovagna. Per l’attività culturale aperta a tutti ‘Andar per Danza’, riprendono i viaggi per assistere a spettacoli in prestigiosi Teatri: domenica, al Teatro Valli di Reggio Emilia, lo Junior vedrà ‘Exit above - after the tempest’, sabato 14 ottobre, viaggio in bus a Reggio Emilia per il Festival Aperto con due prime nazionali. Info 0187-732823 o a rovagna.centrostudidanzasp@gmail.com.

Marco Magi