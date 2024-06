D’Angelo: "Felice di restare fino al 2027". Platek: "Avanti insieme per crescere"

Luca D’Angelo sarà l’allenatore dello Spezia per i prossimi tre anni, con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A. Nel primo pomeriggio di ieri il tecnico pescarese ha incontrato, al ‘Ferdeghini’, il presidente Philip Platek, il responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia, il ds Stefano Melissano (probabile il rinnovo del suo contratto) e ha firmato il prolungamento del contratto fino a giugno 2027, con adeguamento degli emolumenti e, addirittura, con la possibilità di un altro anno in caso di approdo in massima serie.

Tutto come anticipato da La Nazione che, a più riprese, ha riferito delle intenzioni della proprietà e dell’area tecnica aquilotta di instaurare un rapporto duraturo con l’Omone. Chiara l’intenzione dello Spezia di aprire un ciclo vincente con mister D’Angelo alla guida, traguardando una crescita sportiva importante (l’opzione riguardo la promozione in A ne è la riprova) che vada di pari passo con l’equilibrio economico-finanziario del club. La triplice intesa Platek-Macia-D’Angelo, di fatto materializzatasi la scorsa settimana e formalizzata ieri con l’apposizione in calce delle firme dei protagonisti sul contratto, è il primo passo di uno Spezia che dovrà rispecchiare le caratteristiche ammirate nel girone di ritorno dello scorso campionato: agonismo, fame, voglia di vincere, determinazione e senso di appartenenza.

Si ripartirà dallo zoccolo duro di una squadra che nel girone di ritorno ha avuto un ruolino di marcia da play-off e da un pubblico straordinario. Entusiasta il presidente Platek che ha voluto fortemente fidelizzare al club l’allenatore abruzzese: "Il prolungamento del contratto al mister ci riempie di soddisfazione e dimostra come il progetto tecnico proposto sia solido e costruito su una linea temporale che guarda non solo al presente, ma anche al futuro. D’Angelo è un allenatore preparato e carismatico, che ha saputo inserirsi perfettamente nel nostro club e in una città appassionata come La Spezia. Avanti insieme, per consolidare e crescere giorno dopo giorno, un passo alla volta". Soddisfatto anche Eduardo Macia: "Ringrazio mister D’Angelo per la fiducia che ha riposto nel nostro programma tecnico. Abbiamo posto una prima pietra nel progetto di continuità che ci siamo prefissati e che deve rappresentare le fondamenta per il presente e il futuro dello Spezia". Per mister D’Angelo il rinnovo è un motivo di orgoglio: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con lo Spezia – ha affermato – ho sentito la fiducia del club e di tutta la città, pertanto non avrei potuto chiedere di meglio che continuare la nostra storia insieme ancora a lungo. Avanti con la stessa unità di intenti che ci ha consentito di compiere una rimonta incredibile nella passata stagione. Non vedo l’ora di tornare al lavoro".

Ora scatterà la fase due, ovvero la concretizzazione del programma elaborato da Macia e condiviso anche ieri da D’Angelo, con l’obiettivo di consolidare la categoria in primis e, possibilmente, centrare i playoff, per poi crescere ulteriormente negli anni a seguire.

Ieri, infine, soddisfazione per gli esordi nella Nazionale Under 21 di Bertola e Kouda. Nella sfida andata in scena contro il Giappone, valida per il ‘Torneo di Tolone’ (4-3 il risultato finale a favore degli Azzurrini), Bertola ha giocato titolare, mentre Kouda è subentrato a Raimondo all’82’.