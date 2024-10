’Dancing’, via alle audizioni

Entrare nella Urban Contemporary Company. Far parte di uno show dedicato a Michael Jackson. Un doppio appuntamento in programma domani, nell’audition day organizzato dal Centro studio Dancing Project. La prima audizione, alla mattina, servirà per selezionare ballerini modern contemporary e street urban per creare un nuovo collettivo per una nuova compagnia di danza spezzina. È prevista dalle 9.30 alle 12.30, per il progetto coreografico company della scuola di via Milano 23/27 diretta da Manuel Damelli. Sarà un’intera giornata dedicata alle selezioni. Nel pomeriggio sarà volta del casting per la produzione dello spettacolo ‘Man In The Mirror’, un vero e proprio live tribute show sulla carriera di uno dei più grandi artisti della storia musicale: Michael Jackson, scomparso il 25 giugno del 2009. Una produzione, in occasione dei 15 anni dalla sua scomparsa, che vedrà la collaborazione con M.J. Kris, interprete di origine polacca dell’artista. "Lo spettacolo, in cartellone nel 2025, sarà un vero e proprio live – spiega Damelli – che percorrerà l’entusiasmante carriera dell’artista in lungo e in largo, mettendo l’uomo davanti allo specchio. Un progetto stimolante e molto interessante per i ragazzi, per ‘conoscere’ meglio il personaggio che ha rappresentato più di chiunque altro l’arte dello spettacolo".

M.J. Kris è uno dei grandi interpreti di Michael Jackson. "E canta dal vivo, soprattutto. Con lui abbiamo vissuto un primo tempo di questo progetto tra il 2010 e il 2012/13 a dir poco pazzesco. Sono sicuro che riusciremo quindi a creare un secondo capitolo altrettanto entusiasmante". Il casting si svolgerà dalle 14 alle 16 alla Dancing Project (dove si sviluppano corsi di hip hop, afro, danza moderna per tutte le età e tanto altro), e per avere informazioni su entrambe le selezioni basta telefonare al 320 4635987, mentre per iscriversi sarà sufficiente un messaggio su WhatsApp a quel numero a cui comunicare nome e cognome del partecipante (ballerina o ballerino di almeno 13 anni, di qualsiasi stile, di qualsiasi livello, dunque anche autodidatti). Alle audizioni occorre presentarsi con un outfit ‘total black’, niente accessori (quali catenine, orecchini, bracciali), capelli raccolti, calzino nero, scarpa da ginnastica e per chi li ha, un paio di tacchi neri.

Marco Magi