Dalle ceneri la scommessa ’Nova’, e fu subito ribalta

L’idea ’folle’ è venuta al sindaco del tempo Juri Mazzanti che nel 2006, all’indomani della chiusura dell’attività all’interno della fabbrica, decise di rigenerarla attraverso l’arte e la cultura facendo così nascere il ’Progetto Nova". Gli spazi esterni da quell’estate ospitarono personaggi della musica nazionale e internazionale, ospiti straordinari e fuori programma altrettanto clamorosi che portarono il nome di Ponzano Magra alla ribalta nazionale.

Come la sera del 2011 quando Fabri Fibra, il famoso rapper italiano, perse letteralmente le staffe e scese dal palco per colpire con una microfonata uno spettatore un po’ troppo esuberante e la vicenda poi finì in tribunale. Estati calde che, grazie alla manifestazione ’Bellacanzone’ ideata dal critico televisivo Antonio Dipollina, rassegna gemella di ’Bellativù’ che invece si svolgeva nel Comune di Ameglia, portò nel piazzale della Vaccari i Pooh, Cesare Cremonini, Modà, Maurizio Crozza, Renga, Daniele Silvestri, Max Gazzè e successivamente Sinead O’Connor e Patty Smith.

Dalla musica si è poi passati alle mostre d’arte, alle rappresentazioni teatrali, con tante iniziative pubbliche e a’ideazione di un paio di progetti di portata internazionale. Tra i tanti ’Rescue’, ovvero il piano europeo finanziato da Europa Creativa che ha visto il Comune di Santo Stefano Magra capofila assieme a partner italiani (Gli Scarti), Austria, Slovenia e Germania. Un percorso che ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale e la rivitalizzazione di aree industriali abbandonate europee, recuperandone la memoria storica e favorendo la partecipazione attiva delle comunità. Per cinque giornate la ceramica Vaccari divenne un laboratorio creativo e di ricerca richiamando artisti e pubblico. Così come da sette anni si svolge in estate ’Fisiko’, il festival internazionale delle cattive azioni presentato da Aps Fuori Luogo in collaborazione con Balletto Civile e Scarti - Centro di produzione teatrale. Progetto riconosciuto dal ministero della Cultura come festival di danza prima istanza.

Nell’ex fabbrica hanno inoltre trovato ospitalità una sala prove musicale, lo skate park, la galleria ’Cardelli & Fontana’, il museo dei trasporti spezzino mentre la sala ex calibratura è diventata sede istituzionale del Comune di Santo Stefano Magra per ospitare i consigli comunali, ma anche assemblee, iniziative culturali, premiazioni e gli appuntamenti con il teatro amatoriale e il concerto di Capodanno.

Massimo Merluzzi